Argus dégrade la note de HCA de deux crans à « vendre » en raison des risques réglementaires et liés aux marges

** Argus Research abaisse la recommandation d' HCA.N de HCA Healthcare de « acheter » à « vendre », invoquant un ralentissement de la croissance et d'éventuels changements réglementaires

** « À notre avis, ces valorisations sont trop élevées, compte tenu du récent ralentissement de la croissance et des risques potentiels liés à la réglementation », indique Argus

** La société de courtage ajoute que les récents changements de politique en matière de santé risquent d’accroître le nombre de personnes non assurées, ce qui augmenterait les frais médicaux non pris en charge par les patients et freinerait le volume des interventions chirurgicales non urgentes, qui génèrent des marges élevées

** Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que les opérateurs hospitaliers américains, dont HCA Healthcare, se préparent à une pression croissante sur leurs bénéfices jusqu’en 2027, alors que des millions de patients perdront leur couverture suite à l’expiration des subventions de l’ACA et aux prochaines coupes fédérales dans le programme Medicaid, ce qui entraînera une hausse des soins non rémunérés coûteux

** « Notre inquiétude est que la direction n’ait pas une visibilité complète sur ces répercussions, et que les perspectives en matière de bénéfices et de marges puissent se détériorer », déclare Argus

** Le mois dernier, HCA a laissé entendre que ses bénéfices resteraient stables en 2027, la baisse des remboursements Medicaid et l’augmentation du nombre de patients non assurés venant contrebalancer la croissance continue du nombre de patients

** L'action se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice d'environ 16x, contre un plus bas sur 52 semaines de 12,2x et un plus haut de 19,9x — données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action HCA affichait une hausse de 3,2 % depuis le début de l’année