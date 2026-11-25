** Argus Research abaisse la recommandation d' HCA.N de HCA Healthcare de « acheter » à « vendre », invoquant un ralentissement de la croissance et d'éventuels changements réglementaires
** « À notre avis, ces valorisations sont trop élevées, compte tenu du récent ralentissement de la croissance et des risques potentiels liés à la réglementation », indique Argus
** La société de courtage ajoute que les récents changements de politique en matière de santé risquent d’accroître le nombre de personnes non assurées, ce qui augmenterait les frais médicaux non pris en charge par les patients et freinerait le volume des interventions chirurgicales non urgentes, qui génèrent des marges élevées
** Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que les opérateurs hospitaliers américains, dont HCA Healthcare, se préparent à une pression croissante sur leurs bénéfices jusqu’en 2027, alors que des millions de patients perdront leur couverture suite à l’expiration des subventions de l’ACA et aux prochaines coupes fédérales dans le programme Medicaid, ce qui entraînera une hausse des soins non rémunérés coûteux
** « Notre inquiétude est que la direction n’ait pas une visibilité complète sur ces répercussions, et que les perspectives en matière de bénéfices et de marges puissent se détériorer », déclare Argus
** Le mois dernier, HCA a laissé entendre que ses bénéfices resteraient stables en 2027, la baisse des remboursements Medicaid et l’augmentation du nombre de patients non assurés venant contrebalancer la croissance continue du nombre de patients
** L'action se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice d'environ 16x, contre un plus bas sur 52 semaines de 12,2x et un plus haut de 19,9x — données LSEG
** À la clôture d’hier, l’action HCA affichait une hausse de 3,2 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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