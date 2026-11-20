Argus abaisse la recommandation sur Berkshire Hathaway à « conserver » en raison de sa valorisation

** Argus Research abaisse la recommandation sur les actions de catégorie B du conglomérat Berkshire Hathaway BRKa.N de « acheter » à « conserver » en raison de leur valorisation

** Les actions de classe B de BRK ont progressé ces derniers mois et ont dépassé l'objectif de cours de 550 dollars fixé par Argus

** « Récemment, le titre a progressé grâce à d’importants rachats d’actions et dans le cadre d’une stratégie d’investissement « anti-IA ». Nous continuons de penser que ce titre reste un placement de base approprié à long terme dans le secteur financier, au sein d’un portefeuille diversifié » – Kevin Heal et Shutaro Yasuda, analystes chez Argus

** BRK a accéléré ses rachats d’actions cette année, le nouveau directeur général Greg Abel s’étant montré plus disposé que son prédécesseur Warren Buffett à mettre à profit l’énorme trésorerie du conglomérat

** Deux des cinq courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et trois « conserver »; objectif de cours médian: 529 $ – données LSEG

** À la dernière clôture, les actions BRK de catégorie B affichaient une hausse de 13,8 % depuis le début de l'année