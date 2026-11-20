** Argus Research abaisse la recommandation sur les actions de catégorie B du conglomérat Berkshire Hathaway BRKa.N de « acheter » à « conserver » en raison de leur valorisation
** Les actions de classe B de BRK ont progressé ces derniers mois et ont dépassé l'objectif de cours de 550 dollars fixé par Argus
** « Récemment, le titre a progressé grâce à d’importants rachats d’actions et dans le cadre d’une stratégie d’investissement « anti-IA ». Nous continuons de penser que ce titre reste un placement de base approprié à long terme dans le secteur financier, au sein d’un portefeuille diversifié » – Kevin Heal et Shutaro Yasuda, analystes chez Argus
** BRK a accéléré ses rachats d’actions cette année, le nouveau directeur général Greg Abel s’étant montré plus disposé que son prédécesseur Warren Buffett à mettre à profit l’énorme trésorerie du conglomérat
** Deux des cinq courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et trois « conserver »; objectif de cours médian: 529 $ – données LSEG
** À la dernière clôture, les actions BRK de catégorie B affichaient une hausse de 13,8 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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