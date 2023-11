Argentine: l'inflation grimpe à 142,7% sur douze mois, à six jours du scrutin présidentiel

L'Argentine a vu son inflation grimper à 142,7% en octobre sur un an, contre 138,3% en septembre, indice parmi les plus élevés au monde, voué à peser sur le second tour de l'élection présidentielle, dans six jours, entre le ministre de l'Economie (centriste) Sergio Massa et l'ultralibéral Javier Milei.

( AFP / DANIEL LEAL )

Sur un mois, la hausse des prix a connu une décélération, à +8,3% en octobre, contre +12,7% en septembre selon les indices publiés lundi par l'Institut national de la statistique (Indec). Depuis le début de l'année 2023, l'inflation cumulée s'établit à 120%.

L'inflation record, qui a atteint ces derniers mois des niveaux sans précédent depuis 32 ans dans la 3e économie d'Amérique latine, a dominé la campagne présidentielle, a l'approche d'un scrutin particulièrement indécis.

Sergio Massa, ministre de l'Economie depuis 16 mois, n'a pu enrayer le dérapage vers un indice à trois chiffres (l'inflation était de 94,8% sur 2022), mais a tenté de convaincre d'une prochaine inversion de tendance. Il est arrivé en tête au premier tour le 22 octobre, avec 36,68% des voix.

Javier Milei, un économiste ulltralibéral "anti-système", qui a promis des coupes "à la tronçonneuse" dans la dépense publique, privatisations, et la dollarisation de l'économie, est arrivé deuxième avec 29,98% des voix, une performance pour un nouveau venu lancé en politique il y a deux ans à peine.