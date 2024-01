Argentine: l'élan dérégulateur de Milei à l'épreuve du parlement

Le parlement argentin a commencé à examiner l'ambitieux train de réformes dérégulatrices du président ultralibéral Javier Milei, le 31 janvier 2024, à Buenos Aires ( AFP / Luis ROBAYO )

Après le test de la rue, les élus: le parlement argentin a commencé mercredi à examiner l'ambitieux train de réformes dérégulatrices du président ultralibéral Javier Milei, projet déjà fortement amendé par un exécutif contraint aux compromis parlementaires, et voué à un débat-marathon de plusieurs jours.

La Chambre des députés a entamé à la mi-journée l'examen du texte, baptisé "Loi des bases et points de départ pour la liberté des Argentins", visant à "restaurer l'ordre économique et social basé sur la doctrine libérale incarnée dans la Constitution de 1853".

Au même moment face au Parlement, quelques milliers de personnes manifestaient, dans le calme, à l'appel de mouvements sociaux et de gauche radicale, a constaté l'AFP. Rassemblement sans commune mesure avec la grève générale et les fortes manifestations suivies du 24 janvier, première contestation d'ampleur pour Javier Milei, après un mois et demi au pouvoir.

Le train de réformes pharaonique, surnommé "Loi omnibus" comportait initialement 664 articles, touchant quasiment tous domaines, du système électoral à l'éducation, de la culture aux privatisations, au code pénal, commercial, à la légitime défense, la lutte contre les incendies, le divorce, le statut des clubs de football...

Après des semaines de tractations -qui continuaient mercredi- il a été amputé de la moitié des articles: notamment, et crucialement, une série de réformes fiscales - pour lequel le gouvernement a dit se laisser du temps - et la modification, polémique, de l'indexation des retraites.

Concessions rendues en partie inévitables par l'arithmétique au parlement, où le jeune parti de Javier Milei, La Libertad Avanza, n'est que troisième force. Loin du succès personnel de Milei à la présidentielle (55,6%).

- Quels super-pouvoirs ? -

Restent des points contentieux: les privatisations - le géant pétrolier YPF en a été exclu mais 40 entreprises restent dans le viseur-, et la délégation temporaire de pouvoirs accrus à l'exécutif au nom de "l'urgence économique" et sociale.

Le scenario législatif reste incertain: des députés radicaux (opposition centriste) par exemple sont prêts à donner "des possibilités de gouverner" à l'exécutif, mais très réticents sur la délégation de pouvoirs, sa durée, son extension. Pour le radical Martin Tetaz "un tiers du projet va avoir des difficultés pour être approuvé" en l'état, et son groupe demandera des modifications.

Pour l'opposition de gauche, le député Hugo Yasky a exhorté la Chambre a ne pas voter la délégation de pouvoirs, "chèque en blanc à un admirateur de Vox, Bolsonaro, Trump et de toute l'extrême droite du monde".

Les parlementaires s'apprêtent à une session marathon, avec initialement 35 heures de débat prévues qui, de facto, s'étaleront sur plusieurs jours, et 200 orateurs.

"Aujourd'hui, la politique a l'opportunité de commencer à réparer le dommage qu'elle a causé au peuple argentin", a lancé le président Milei sur X, appelant les députés à voter des réformes "fondamentales pour libérer les forces productives"

- Loi ou pas, la stagflation déjà -

Milei, un économiste de 53 ans se définissant comme anarcho-capitaliste", a créé la sensation en deux ans d'ascension éclair en politique, député en 2021 puis président en novembre 2023, sur un programme de dérégulation et de "tronçonnage" d'un "Etat ennemi" et dispendieux.

"Il n'y pas de plan B" à l'austérité budgétaire, a-t-il encore martelé ces derniers jours, pour stabiliser une économie pathologiquement endettée, et étranglée par une inflation chronique, à 211% sur l'année 2023.

De fait, ses mesures les plus fortes à ce jour affectent déjà le quotidien de millions d'Argentins: une dévaluation brutale de plus de 50% du peso en décembre, une libération des prix - que le gouvernement précédent tentait d'encadrer tant bien que mal - et la fin des subventions aux transports, à l'énergie notamment.

Première traduction concrète: une inflation mensuelle record à 25% en décembre (20% pressentis en janvier). M. Milei lui-même a prévenu que les choses "allaient empirer" dans un premier temps, avec une "stagflation" (stagnation de l'activité + inflation élevée) en 2024.

Mardi, le FMI qui anticipait initialement 2,8% de croissance en Argentine en 2024, a révisé ses prévisions, et projette une récession, -2,8%, de la 3e économie d'Amérique latine, sous l'effet des mesures d'austérité. L'Argentine serait ainsi le seul pays du G20 en récession en 2024, avant une reprise à +5% en 2025, selon le Fonds.