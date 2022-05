Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argent métal (en $): test du support crucial des 21,5$ information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 20:37









(CercleFinance.com) - L'argent aligne une série historique de 18 séances de baisse sur 19 (pour une perte cumulée très proche de -20% en 4 semaines), avec à la clé le re-test des 21,5$, c'est à dire le double plancher de fin septembre et mi-décembre 2021.

En cas de rupture, l'argent pourrait décrocher en direction des 18,9$, soit la résistance de fin août et fin septembre 2019 puis février et mai 2020.





Valeurs associées SILVERORE MINES OTCBB 0.00%