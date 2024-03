Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argent (Métal, en Oz) : franchissement des 25,2$ imminent ? information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'argent (Métal) franchit la grosse résistance oblique moyen terme qui gravite vers 25,2$.

Mais il ne faut pas devancer la musique car il ne s'agit que d'un 'soulèvement' de la résistance et non d'un signal haussier décisif comme ce fut le cas pour l'or avec l'effacement du plafond historique des 2.070/2.080$.

L'argent devra donc 'confirmer' mais s'il le fait, c'est un boulevard qui s'ouvrirait en direction de 26$ (pic du 24/05/2023) puis 28,4$ (pic du 17/05/2021) puis du zénith des 29,25$ du 10 août 2020 (établi en plein 'all-in monétaire', et quoi qu'il en coûte 'COVID').





