Argan : va livrer une plateforme à Amazon près de Metz

(CercleFinance.com) - Argan va livrer à son client Amazon une plateforme logistique à la pointe des standards technologiques et environnementaux près de Metz (57). Avec une implantation de 50 000 m² au sol optimisé sur 4 niveaux ce nouveau site développera au total 185 000 m², dont 5 000 m² de bureaux. ' Le rez-de-chaussée, dédié aux opérations de livraison/expédition, est complété par trois étages de stockage automatisé et de préparation de commandes où des robots circuleront pour apporter les produits directement aux opérateurs ' indique le groupe.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.01%