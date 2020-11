Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : va céder 3 plateformes logistiques Cercle Finance • 16/11/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Argan annonce la cession à l'OPPCI Groupama Gan Logistics, géré par Groupama Gan REIM, d'un portefeuille de trois plateformes logistiques totalisant une surface de plus de 50 000 m2. Deux des plateformes logistiques cédées sont situées en région parisienne, à proximité de Meaux (77), la troisième étant située à Lille (59). ' L'ensemble du portefeuille est entièrement loué auprès de trois locataires, avec une durée ferme résiduelle des baux d'environ 5,4 ans, et pour un montant de loyer annuel global de 2,5 ME hors taxes et hors charges ' indique le groupe.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +3.04%