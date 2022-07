Argan va acquérir une plateforme logistique dédiée aux pièces détachées automobiles

(AOF) - Argan a signé une promesse d’acquisition avec Renault Group en sale et leaseback d’une plateforme logistique de 153 000 mètres carrés, sur un foncier d’environ 300 000 mètres carrés, située sur la commune de Fouchères (89), à 110 kilomètres de Paris. Cette plateforme va faire l’objet d’un bail commercial d’une durée ferme de 12 ans avec Renault Sas, en ligne avec la pérennité long-terme de l’activité Renault Logistique Apres Vente du site qui reste inchangée par cette cession. Ce site emploie plus de 600 collaborateurs du groupe.

Son financement va se faire selon le schéma habituel adopté par Argan: 30% par autofinancement et 70% par emprunt hypothécaire amortissable à taux fixe.

Cet investissement va engendrer une hausse de ses revenus locatifs annualisés d'environ 4%. Grâce à cette acquisition et ses autres développements, Argan anticipe à fin décembre 2022, un patrimoine total de 3,5 millions de mètres carrés, en hausse de 6% sur un an.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.