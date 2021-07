Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : une publication trimestrielle sans grande surprise Cercle Finance • 02/07/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Argan a fait état hier soir de revenus locatifs de 38 millions d'euros, en progression de 10%, au titre du deuxième trimestre de son exercice 2020. Sur l'ensemble du premier semestre, ses revenus locatifs atteignent ainsi 76,2 millions d'euros, marquant là encore une croissance de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans son communiqué, la foncière spécialisée dans le développement et location d'entrepôts 'premium' précise que ces chiffres s'inscrivent en ligne avec l'objectif d'un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros pour 2021. Au 30 juin, son patrimoine locatif s'établissait à 3,1 millions de m2 avec un taux d'occupation de 99%, le site de Ferrières en région parisienne restant vacant depuis le 30 avril. Les analystes d'Invest Securities qualifiaient ce matin cette publication de 'sans grande surprise' et le titre se repliait de 0,4% vendredi sur Euronext Paris.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.15%