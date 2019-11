Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : une nouvelle messagerie près de Lens Cercle Finance • 21/11/2019 à 18:04









(CercleFinance.com) - Argan annonce le lancement de la construction d'une nouvelle messagerie près de Lens pour DPD France. D'une surface de 7 300 m², cette plateforme colis de 90 quais est localisée sur la Zone Industrielle Artois-Flandres sur la commune de Billy-Berclau, à quelques kilomètres au nord de Lens. La livraison du site est prévue à l'été 2020 et DPD France s'est engagé sur un bail d'une durée ferme de 11 ans.

