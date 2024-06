Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: un site inauguré près de Montpellier information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir réceptionné, fin mai, un nouveau site logistique de 4.300 m² à Castries, à quelques kilomètres au nord de Montpellier, nouveau site exploité par un acteur de la grande distribution dans le cadre d'un bail de six années fermes.



Implanté le long de l'autoroute A9 qui relie Béziers à Nîmes, ce site est notamment dédié à l'activité e-commerce et à la livraison à domicile des particuliers sur l'ensemble de la métropole montpelliéraine et ses plus de 500.000 habitants.



Le bâtiment comprend deux halls dédiés à la réception et au stockage des marchandises, ainsi qu'à la préparation et à l'expédition des commandes. Le site multi-température permet de traiter l'ensemble de l'assortiment, de l'ambiant au surgelé (-25°C).





Valeurs associées ARGAN 73,30 EUR Euronext Paris 0,00%