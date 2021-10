Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : un nouveau site logistique de 14 000 m2 information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Argan lance le chantier d'un nouveau site logistique de 14 000 m² sur la zone d'activité de Bolbec / St Jean de la Neuville (76) située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre. Didactic, société normande basée à Etainhus s'est engagée dans le cadre d'un BEFA de longue durée. ' Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022 ' indique le groupe.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +0.20%