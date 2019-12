Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : très peu pénalisé par le placement de Carrefour Cercle Finance • 05/12/2019 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'action Argan résistait fort bien, ce matin à Paris, au placement auprès d'investisseurs institutionnels par Carrefour de 1,1 millions de titres, soit environ 5% du capital, au prix unitaire de 71,75 euros. Le prix de l'opération fait ressortir une décote instantanée de l'ordre de 3,5% par rapport au cours d'Argan à la clôture d'hier soir. Et ce matin, l'action Argan (- 0,5%) défend les 74 euros.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.54%