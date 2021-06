Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : transforme un entrepôt en DataCenter Cercle Finance • 02/06/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Argan transforme un entrepôt de 21 000 m² sur la commune de Wissous (91) en DataCenter. Avec cette opération, la foncière fait une incursion hors de son marché historique en développant un DataCenter de 21 000 m². Argan est engagée dans le cadre d'un bail très long terme de 25 ans fermes avec un opérateur international spécialisé dans l'hébergement de centres de données.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.45%