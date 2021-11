Argan : succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les obligations ont été placées auprès de nombreux investisseurs institutionnels français et européens et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

(AOF) - Argan a procédé jeudi à une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%. Cette émission a été sursouscrite 5,4x. Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d’Argan. Le solde sera affecté au refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins généraux.

