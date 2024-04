Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: succès d'une augmentation de capital de 150 ME information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Argan annonce aujourd'hui avoir placé avec succès 2 027 028 actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers.



Les actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres à un prix de 74,0 euros par actions soit un montant brut de 150 000 072 euros.



Le produit de l'opération permettra une accélération de la croissance avec un plan d'investissement de 380 millions d'euros visés sur la période 2024-2026.



Le groupe souhaite aussi réaliser un plan de cessions ciblées ramené à environ 180 millions d'euros sur la période 2024-2026 (au lieu de 380 millions d'euros précédemment) et une accélération du désendettement avec une LTV attendue à 44% à fin 2024 contre 48% précédemment et 49,7% au 31 décembre 2023.



Argan confirme ainsi son objectif de désendettement pour la fin 2026, prévoyant une LTV d'environ 38% et un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 8x en 2026 et s'attend à un résultat net récurrent attendu en forte croissance dans les années à venir.





