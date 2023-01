Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: signature avec Disneyland Paris pour 26 000 m2 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Argan retrouve son taux d'occupation de 100 %, avec une signature de premier plan avec Disneyland Paris sur 26 000 m².



Situé à Ferrières-en-Brie (77), le long de l'autoroute A4, à proximité des parcs d'attraction et au coeur du territoire de Marne-la-Vallée, cet entrepôt de classe A est loué à Disneyland Paris dans le cadre d'un bail long terme de 10 ans.



Avec cette nouvelle signature de premier plan, l'ensemble des plateformes d'Argan est désormais loué pour un total de 3,5 millions de m².





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.13%