Argan: S&P maintient sa note, le titre progresse

(CercleFinance.com) - Argan progresse de plus de 1% vendredi en Bourse de Paris après avoir annoncé avoir conservé une notation dite 'en catégorie d'investissement' (investment grade) chez Standard & Poor's.



L'agence de notation financière a maintenu sa note 'BBB-' sur la dette de la société foncière spécialisée dans les entrepôts logistiques 'premium', avec une perspective qui reste à ce stade 'négative'.



Cette annonce intervient alors que certains analystes commençaient à s'inquiéter du niveau d'endettement élevé affiché par l'entreprise.



Dans un communiqué, Argan estime que l'annonce de S&P va lui permettre de se refinancer aux meilleures conditions possibles à l'avenir, en particulier d'ici l'échéance de sa dette obligataire de 500 million d'euros en novembre 2026.



Pour mémoire, le groupe a prévu de ramener, d'ici fin 2026, son ratio Dette nette/Ebitda à environ 8x, contre 11x à fin 2023.





