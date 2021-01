Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : revenus locatifs en hausse et objectifs 2020 dépassés Cercle Finance • 04/01/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre 2020, Argan annonce avoir enregistré des revenus locatifs de 36,4 ME, en forte croissance de + 13 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Cela s'explique par l'effet année pleine de l'acquisition du portefeuille 'Cargo' en fin d'année dernière ainsi que par les livraisons réalisées tout au long de l'année', indique la société. Sur l'exercice 2020, les revenus locatifs s'établissent ainsi à 142,4 ME, en augmentation de + 42 % par rapport à l'exercice 2019(100,2 ME), dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME. Par ailleurs, les investissements réalisés par Argan en 2020 se portent à 197 ME, représenant 180 000 m². Au 31 décembre 2020, le patrimoine construit représente 2,99 millions de m². Sa valorisation progresse ainsi de +13 %, passant de 2,67 milliards d'euros fin 2019 à 3,01 milliards d'euros hors droits (3,15 milliards droits compris) faisant ressortir un taux de capitalisation de5,05 % hors droits(4,80 % droits compris), en baisse par rapport aux 5,30 % hors droits du 31 décembre 2019.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +3.35%