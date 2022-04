Argan : revenus locatifs en hausse de 7% au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2022, Argan a enregistré des revenus locatifs de 40,7 millions d’euros, en croissance de 7% par rapport au premier trimestre 2021. « Cette forte croissance est principalement le résultat de l’effet année pleine des livraisons de 2021 ainsi que par les loyers générés par les trois nouveaux développements livrés depuis le début de l’année », a expliqué la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts premium.

Depuis le début de l'année, Argan a poursuivi sa croissance avec la livraison de trois nouveaux développements représentant une surface totale de 27 000 mètres carrés.

En janvier dernier, Argan avait dit viser pour 2022 des revenus locatifs de 163 millions d'euros (+4% par rapport à 2021), un résultat net récurrent de 117 millions d'euros (+5%), un ANR (actif net réévalué) EPRA de reconstitution (NRV) par action de 107 euros (+4%) et un dividende par action de 2,75 euros (+6%).

Le prochain rendez-vous pour Argan sera la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022, le 4 juillet prochain.

