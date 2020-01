Argan : résultat net de 215 ME sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs s'élèvent à 100,2 ME sur l'exercice 2019, en hausse de + 17% (contre 85,4 ME) pour un objectif initial de + 6%.

L'EBITDA (résultat opérationnel courant), hors coûts d'acquisition du portefeuille ' Cargo ', ressort à 89,2 ME, en hausse de + 15% (contre 77,9 ME).

Le résultat net s'élève à 215 ME, en augmentation de + 49% (contre 144,5 ME). L'ANR triple net EPRA hors droits s'établit à 1 239 ME au 31 décembre 2019, contre 653 ME au 31 décembre 2018.

Argan cible une valorisation de patrimoine de 3 Mds E à l'horizon 2021 /2022, et se fixe des objectifs à fin 2020 de 140 ME de revenus locatifs et de 104 ME de résultat net récurrent.