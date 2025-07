Argan, Renault, Spie, Stellantis... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Argan

Argan a enregistré des revenus locatifs de 105,8 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 8 %. Cette croissance reflète " pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, intervenues principalement au deuxième semestre, ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45%) au 1er janvier 2025 ", précise la foncière spécialisée dans les plateformes logistiques. La société auto-financera ses développements 2025-2026 par la génération de trésorerie liée à son activité et par un programme d'arbitrages sélectifs. 200 millions d'euros d'investissements sont visés pour 2025-2026.

Axa

Axa a conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle l'assureur exécutera un programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 3,8 milliards d'euros. Il est prévu que le rachat d'actions débute le 2 juillet 2025 et se termine au plus tard le 26 février 2026. Ce programme a pour objectif de compenser la dilution des bénéfices résultant de la vente d'Axa Investment Managers à BNP Paribas.

Danone

Avec la finalisation de l'acquisition de la société Kate Farms, Danone renforce son offre dans la nutrition spécialisée aux États-Unis. Le groupe agroalimentaire français a pris une participation majoritaire dans cette société en forte croissance et spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.

Egide

Egide a annoncé la nomination d'Ignace Dupon à la direction générale du groupe, effective à compter du 1er août 2025. Il remplace David Hien, qui a occupé cette fonction pendant plus de 4 ans. " Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique ", explique le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Engie

Engie a annoncé la mise en service complète du parc éolien Red Sea Wind Energy d'une capacité totale de 650 MW, situé à Ras Ghareb en Égypte. Red Sea Wind Energy permet de fournir une énergie renouvelable produite localement à plus d'un million de foyers et de réduire les émissions de carbone d'environ 1,3 million de tonnes par an. Un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans a été signé avec l'Egyptian Electricity Transmission Company, garantissant les revenus.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific a annoncé la finalisation de l'acquisition des actifs de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa. Cette dernière est dédiée au diagnostic, à la biologie cellulaire et moléculaire ainsi qu'à l'analyse du génome et distribue la gamme de produits GenDx en Italie. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais l'opération sera entièrement effectuée en numéraire, à la fois par la trésorerie du groupe et par un prêt bancaire.

Groupe ADP

Groupe ADP a publié des informations préliminaires concernant ses résultats financiers du premier semestre. L'exploitant de plateformes aéroportuaires a dévoilé des estimations opérationnelles et financières qu'il qualifie de solides, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs annuels. Sur l'exercice 2025, le trafic dans les aéroports parisiens devrait progresser de 2,5 à 4 % par rapport à 2024, tandis que le chiffre d'affaires par passager dans les activités en zone réservée (boutique, bar, restaurant, salons…) est attendu en hausse de 4 à 6 % par rapport à l'année 2023.

Ikonysis

Ikonysis a annoncé la suspension de cotation de ses actions, jusqu'à la publication de son rapport annuel 2024. La société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers précise que le retard de publication est dû à des problèmes techniques supplémentaires liés à la consolidation intégrale du Groupe Ikonysis avec Hospitex pour la première fois, incluant l'allocation du prix d'achat des actifs d'Hospitex. Ce processus comptable complexe ayant nécessité plus de temps et de coordination que prévu.

Integragen

Pour le premier semestre 2025, Integragen a publié un chiffre d'affaires non audité de 2,54 millions d'euros, en baisse de 33 %. Ce repli est dû à une activité réduite de plus de 40 % sur la plateforme de Microbiologie Mutualisée de l'Institut Pasteur, liée à la baisse des séquençages épidémiologiques, ainsi qu'à la baisse des projets réalisés sur la plateforme de génomique d'Évry, en réduction de l'ordre de 31 %. En outre, le niveau de trésorerie disponible s'élève à 2,1 millions d'euros et la société a consommé 0,9 million d'euros de trésorerie au premier semestre 2025.

Median Technologies

Median Technologies a soumis un dossier pour le marquage CE classe IIb d'eyonis LCS (Lung Cancer Screening), son logiciel dispositif médical de détection et de diagnostic basé sur l'Intelligence Artificielle pour le dépistage du cancer du poumon. En mai 2025, la société avait également soumis une demande d'autorisation 510(k) auprès des autorités sanitaires américaines pour la commercialisation de ce logiciel aux États-Unis.

Prologue

Prologue a finalisé la cession de sa filiale O2i Ingénierie au groupe Archos . Cette activité a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 11 millions d'euros, pour un résultat d'exploitation légèrement bénéficiaire. Cette opération permet au spécialiste des logiciels et des services informatiques " de poursuivre pleinement son plan stratégique visant à se recentrer sur ses activités en croissance à plus forte valeur ajoutée ".

Renault / Stellantis

Selon des données provisoires de la Plateforme Automobile, les immatriculations de voitures particulières neuves se sont affaissées de 6,72 % au mois de juin, par rapport à juin 2024. Sur le premier semestre, le repli a atteint 7,94 %, soit 842 203 nouveaux véhicules sur le marché. Au niveau des constructeurs, le mois dernier, les immatriculations de voitures particulières neuves du groupe Stellantis se sont repliées de 7,98 %, en partie en raison de la forte baisse des ventes observées chez Fiat (-41,75 %).

Spie

Spie a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de SD Fiber, société spécialisée dans le déploiement de réseaux de fibre optique. Basée à Dietikon, dans le canton de Zurich, SD Fiber opère en Suisse et en Allemagne, et emploie environ 340 collaborateurs. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros. SD Fiber est également active dans le domaine des compteurs intelligents, à travers l'installation de compteurs électriques numériques.