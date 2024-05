Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: relèvement à 'Stable' de S&P Global Ratings information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Argan annonce le relèvement à ' Stable ' de la perspective sur sa note émetteur long terme ' BBB- ' attribuée par S&P Global Ratings.



S&P Global Ratings a relevé la perspective de la notation ' BBB- ' d'Argan de ' Négative ' à ' Stable '. Cette revue de la note de crédit intervient après l'augmentation de capital réussie de 150 ME, lancée et finalisée le 23 avril dernier, dans le cadre du renforcement du plan de développement et de désendettement de la Foncière.



' Ce relèvement traduit la pertinence de la stratégie de croissance maîtrisée et de désendettement fort du Groupe ainsi qu'une confiance croissante des marchés financiers dans la signature Argan, renforcée par une communication financière régulière et transparente ' indique le groupe.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris 0.00%