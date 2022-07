Argan plus optimiste sur ses revenus annuels

(AOF) - La foncière française Argan, spécialisée en développement et location d'entrepôts, a poursuivi sa croissance au second trimestre avec des revenus locatifs en hausse de 7% à 81,7 millions d'euros. Compte tenu du bon déroulement du planning de développement et de relocations plus rapides qu'attendues, la société prévoit de dépasser son objectif annuel de revenus locatifs, initialement fixé à 163 millions d'euros.

Cette hausse des revenus est notamment liée au niveau d'activité soutenue enregistré au cours du premier semestre. Trois nouvelles opérations ont ainsi été menées pour un total de 27 000 m² et un taux de rendement moyen supérieur à 6,5%. La cession d'un actif de 9 000 m² à Tours (37) pour un montant d'environ 14 millions d'euros devrait contribuer par ailleurs au financement de nouveaux projets.

Au 30 juin, le patrimoine locatif de la foncière s'établit à 3,3 millions de m² et le taux d'occupation se maintient à 99% en raison de la vacance locative du site situé en région Parisienne à Ferrières (77). Des pourparlers sont en cours concernant une commercialisation de ce site au second semestre avec une prise d'effet au premier trimestre 2023.

Cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris, le titre Argan se négociait à 87,5 euros, en hausse de 0,34%.

