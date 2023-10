Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: pénalisé par l'analyse d'Invest Securities information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 2,6% après l'analyse d'Invest Securities.



Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Argan, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 69,9 à 65,7 euros, 'sous le coup de prévisions plus conservatrices' après le point d'activité à neuf mois de la société d'immobilier logistique.



Pointant des 'fondamentaux toujours robustes', le bureau d'études note que la foncière a réitéré ses objectifs 2023 qui lui 'semblent toujours crédibles tandis que les ambitions de développement en 2024 restent inchangées'.



'La publication n'offre donc pas de surprise mais la tension récente sur les taux d'intérêt appelle à la prudence en particulier sur le niveau des expertises et des coûts de refinancements', prévient l'analyste.





