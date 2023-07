Argan: Oddo BHF réduit son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Argan, avec un objectif de cours revu à la baisse passant de 93 à 84 euros, à la suite, notamment, d'une baisse plus rapide que prévue de la valeur des actifs.



Hier soir, Argan a publié des résultats trimestriels en ligne avec sa trajectoire de croissance, avec un résultat net récurrent PDG de 62,8 MdsE et un Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) en baisse de -16% sur 6 mois à 78,1 E (vs ANR NDV à 85,3 E) suite à la revalorisation du patrimoine à 3,64 MdsE vs 3,94 MdsE à fin 2022.



'Au final, Argan confirme sa guidance avec un RNR 2023 attendu à 124 ME et relève son objectif de dividende 2023 à 3,15 E vs au moins 3,00 E précédemment', indique Oddo BHF.