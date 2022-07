Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: objectifs relevés après un semestre 'exceptionnel' information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Argan a annoncé mercredi soir avoir revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'exercice 2022 après avoir enregistré des résultats 'exceptionnels' au premier semestre.



La société foncière, spécialisée dans la location d'entrepôts 'premium', dit désormais prévoir des revenus locatifs annuels de l'ordre de 165 millions d'euros, contre une précédente prévision de 163 millions d'euros.



Son résultat récurrent net est lui attendu à 118 millions d'euros, au lieu de 117 millions d'euros précédemment.



Le dividende 2022 est de son côté anticipé à trois euros par action, soit une hausse de 15% par rapport à 2021.



Sur le premier semestre, Argan a dégagé un résultat net récurrent part du groupe en hausse de 5% à 58,2 millions d'euros, pour des revenus locatifs en progression de 7% à 81,7 millions d'euros.



Le taux d'occupation - qui atteignait 99% à la fin du mois de juin - devrait retrouver un niveau de 100% au début de l'année 2023 avec la commercialisation en cours du site de Ferrières (77).



Dans son communiqué, l'entreprise assure que la hausse des taux d'intérêts ne devrait pas avoir d'impact significatif sur sa dette, constituée à 62% de dette à taux fixe, seulement 7% étant variable.



A noter que la valeur de son patrimoine est désormais estimée à 4,03 milliards d'euros, contre 3,75 milliards d'euros à la fin 2021.



A la Bourse de Paris, l'action Argan évoluait peu jeudi (+0,1%) suite à la parution de ces chiffres.





