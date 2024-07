Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: nouveau site inauguré près de Mâcon information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Argan annonce l'inauguration, près de Mâcon, d'un nouveau site Aut0nom de 31.000 m² pour l'enseigne de distribution alimentaire U Proximité France, qui a pu prendre possession de ce nouvel outil logistique dans le cadre d'un bail long-terme de 12 années fermes.



Cet entrepôt vient compléter et achever le parc logistique Argan développé à St-Jean-sur-Veyle qui totalise désormais plus de 100.000 m² répartis sur trois sites, dont deux développés en moins d'un an.



L'entrepôt tri-température se compose de 20.000 m² en ambiant, d'une cellule en froid positif (+2/4 C°) de 7.500 m² et d'une dernière en froid négatif (-25 C°) de 2.200 m². Un bloc bureaux de 1.400 m² vient compléter l'ensemble.





