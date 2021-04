Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : nouveau développement à Marne-la-Vallée Cercle Finance • 07/04/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - Argan a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau projet de plateforme logistique basé à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, suite à la signature d'un bail en l'état futur d'achèvement avec un grand laboratoire pharmaceutique. Le spécialiste de la logistique indique que les travaux de terrassement de ce site devant s'étendre sur 14.000 m2 ont démarré au cours des dernières semaines pour une livraison attendue en décembre prochain. Ce projet 'bilocataire' signifie toutefois que le laboratoire pharmaceutique n'occupera que la moitié des surfaces, le solde du programme étant actuellement en cours de commercialisation. La foncière investit ainsi dans un territoire qu'elle connait bien en poursuivant son développement le long de l'autoroute A4, où elle dispose déjà de trois installations. Ce nouveau projet sera doté d'une centrale photovoltaïque en toiture destinée à l'autoconsommation des occupants, et qui devrait couvrir en moyenne 20% de leurs besoins énergétiques.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.01%