Argan: M. Le Lan et Kerlan sous les 30% du capital & votes

(CercleFinance.com) - Jean-Claude Le Lan a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 avril 2024, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Kerlan qu'il contrôle, les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société Argan et détenir, directement et indirectement 29,11% du capital et des droits de vote de cette société (soit 27,54% pour Kerlan et 1,57% pour Jean-Claude Le Lan).



Le communiqué de l'AMF précise que de son côté, le groupe familial Le Lan n'a franchi aucun seuil et détient, directement et indirectement via la société Kerlan, 36,79% du capital et des droits de vote de Argan.







Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.63%