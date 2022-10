Argan livre une plateforme logistique de 14 000 m² à proximité du Havre

(AOF) - Argan, la foncière française spécialisée en immobilier logistique Premium, a livré en septembre pour Didactic une nouvelle plateforme de distribution de 14 000 m² dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans fermes sur le territoire de Caux Seine agglo. Ce nouveau bâtiment de 14 000 m² se situe à St-Jean-de-la-Neuville (76) sur le territoire de Caux Seine agglo, à une trentaine de kilomètres du port du Havre. C'est Didactic, société normande actuellement basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres, qui a pris possession de ce bâtiment développé sur-mesure.

Ce bâtiment est floqué aux couleurs de cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique dédiés à la prévention des risques infectieux.

Ce site devient le centre névralgique de Didactic en regroupant la totalité des activités de l'entreprise avec l'installation du siège social sur les 1 400 m² de bureaux et d'une unité de production de 2 000 m². Le solde du programme, soit environ 10 600 m², est dédié aux activités logistiques.

Un programme de recrutement d'une trentaine de personnes a été lancé. Ces nouveaux collaborateurs viendront s'ajouter à ceux qui feront le transfert depuis l'ancien site d'Etainhus.

Argan et Didactic sont mutuellement engagés dans le cadre d'un bail de 12 années fermes, preuve de la vision à long terme de cette implantation.

En ligne avec les engagements communs des deux entreprises, ce nouveau développement est certifié Breeam Very Good.

A la suite du projet Didactic, Argan a décidé de lancer une seconde tranche sur ce site avec l'aide de Caux Seine développement, l'agence de développement économique de Caux Seine agglo.

Ce nouveau programme, à commercialiser, et dont les autorisations administratives sont aujourd'hui obtenues et purgées, permettra de développer 12 700 m² disponibles à la location sur un terrain de 3,7 hectares.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.