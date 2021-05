ARGAN livre un nouveau site de tri des colis à AMAZON France

(AOF) - La foncière Argan a annoncé la livraison à son client Amazon d'une nouvelle plateforme logistique près de Metz (57). Le chantier sur l'ancienne Base Aérienne 128 de Frescaty sur la commune d'Augny touche à sa fin, après 18 mois de travaux. Avec une implantation de 50 000 m² au sol optimisé sur 4 niveaux ce nouveau site développera au total 185 000 m², dont 5 000 m² de bureaux.

Le rez-de-chaussée, dédié aux opérations de livraison/expédition, est complété par trois étages de stockage automatisé et de préparation de commandes où des robots circuleront pour apporter les produits directement aux opérateurs. Amazon annonce, d'ailleurs, le recrutement de 1 000 salariés en CDI sur ce site à horizon de trois ans.

La revitalisation d'une ancienne infrastructure désaffectée s'inscrit pleinement dans les objectifs communs à Argan et Amazon en matière de respect de l'environnement et d'utilisation responsable des ressources. Ainsi, la toiture du bâtiment sera équipée d'une centrale photovoltaïque destinée à l'autoconsommation d'Amazon et qui délivrera 500 MWh, avec une possibilité d'extension. Le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet autorisent une certification BREEAM Very Good.

Argan et Amazon sont engagés mutuellement dans le cadre d'un bail de 15 ans fermes, signe de la confiance et de l'engagement à long terme des deux groupes sur le territoire de Metz Métropole dont le Président et les élus auront activement œuvré à la réalisation de ce projet hors-norme.