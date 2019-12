ARGAN livre un entrepôt à Eurial

(AOF) - Argan annonce la livraison d'un nouvel entrepôt de 21 300 mètres carrés, dont 1 800 mètres carrés, de bureaux, sur la commune de La Crèche, à quelques kilomètres à l'est de Niort (79). Au carrefour des autoroutes A10 et A83, cette zone logistique en plein essor est idéalement située pour alimenter l'ensemble de l'Arc Atlantique. Eurial sera le locataire unique de cette plateforme dans le cadre d'un bail long-terme d'une durée de 12 ans fermes.

