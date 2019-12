Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : livraison d'un nouvel entrepôt à Eurial Cercle Finance • 02/12/2019 à 18:01









(CercleFinance.com) - Argan annonce la livraison d'un nouvel entrepôt de 21 300 m2 dont 1 800 m2 de bureaux, sur la commune de La Crèche, à quelques kilomètres à l'est de Niort (79). Eurial sera le locataire unique de cette plateforme dans le cadre d'un bail long-terme d'une durée de 12 ans fermes. Eurial est l'un des leaders sur son marché avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à deux milliards d'euros, plus de 4 600 salariés et 28 sites de fabrications, dont 23 en France. Environ 120 salariés travailleront bientôt dans ce nouveau bâtiment, qui bénéficie, en outre, d'une capacité d'extension de 18 000 m2 qui permettra d'accompagner la croissance d'Eurial.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.07%