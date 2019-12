Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : livraison d'un nouveau batîment à Albon Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce avoir livré un nouveau bâtiment logistique sur la commune d'Albon, dans la Drôme, à une soixantaine de kilomètres au sud de Lyon. 'Cette plateforme de 13.000 m², idéalement située en bordure d'autoroute A7, est intégralement louée à la société Nutrition & Santé, dans le cadre d'un bail longue durée de 10 ans', précise le groupe. Comme c'est désormais le cas pour l'ensemble des nouveaux développements Argan, ce bâtiment est équipé d'une centrale photovoltaïque, installée en toiture.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris 0.00%