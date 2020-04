Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : les revenus locatifs en hausse de +60% au T1 Cercle Finance • 01/04/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce soir une hausse de +60% de ses revenus locatifs au premier trimestre 2020. Ceux-ci sont en effet portés à 34,8 millions d'euros. 'Face à la crise sanitaire générée par le Covid-19 survenue début mars, (...) les chantiers en cours sont provisoirement arrêtés, cependant les livraisons prévues en 2020 devraient pouvoir être assurées sous réserve de pouvoir reprendre les travaux à la fin du second trimestre, celles-ci n'ayant que peu d'impact sur les revenus locatifs 2020', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -2.96%