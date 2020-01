Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : les revenus locatifs en hausse de +17% en 2019 Cercle Finance • 02/01/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce soir une hausse de +17% de ses revenus locatifs, lesquels s'affichent à 100,2 millions d'euros. Ceux-ci dépassent ainsi l'objectif initial de +6% de croissance annuelle. 'Au 4ème trimestre 2019, Argan enregistre des revenus locatifs de 32,2 millions d'euros, en forte croissance de +55% par rapport à la même période de l'exercice précédent, du fait notamment de l'acquisition du portefeuille 'Cargo' en date du 15 octobre 2019', détaille le groupe.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +2.84%