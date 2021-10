Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : la croissance des revenus locatifs s'accélère information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Argan a fait état vendredi soir d'une accélération de la croissance de ses revenus locatifs au troisième trimestre sous l'effet de nouvelles livraisons d'entrepôts. A 40,8 millions d'euros, ses revenus locatifs au troisième trimestre ont progressé de 12% après avoir augmenté de 10% au premier et deuxième trimestres. Pour mémoire, la société foncière, spécialisée dans les plateformes logistiques 'premium', a livré à Amazon, au mois d'août, un entrepôt de 185.000 m2 situé près de Metz. Au 30 septembre, la valorisation du patrimoine livré d'Argan s'élevait à 3,7 milliards d'euros hors droits (3,9 milliards d'euros droits compris). A la mi-journée, l'action reculait de 0,2%, ce qui ne l'empêche pas de progresser de plus de 25% depuis le début de l'année. En trois ans, le cours de Bourse du spécialiste de la logistique a presque été multiplié par trois.

