Argan, Kaufman et Broad, Saint-Gobain, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Argan

Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d'euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d'euros .

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Optegra auprès de MidEuropa. " Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée ", rappelle le groupe français. Elle opère un " réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas ". EssilorLuxottica souligne que cette plateforme d'ophtalmologie est " très complémentaire avec son portefeuille med-tech.

Eurazeo

Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct, spécialiste français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie, à Inspired Pet Nutrition, la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP. La transaction génère un retour brut de 2,1 fois " cash-on-cash " sur l'investissement initial de la société française, avec environ 138 millions d'euros revenant au bilan d'Eurazeo, au-dessus de sa valeur comptable.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lanson-BCC

Le conseil d'administration de Vranken-Pommery Monopole a décidé, à l'unanimité, de retenir l'offre de rachat de la société Heidsieck & C° Monopole, de Lanson-BCC. Le prix s'élève à 50 millions d'euros. La reprise de l'activité Heidsieck & C° Monopole par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026. La transaction portera également, pour un montant complémentaire, sur l'œnothèque de la marque couvrant les grands millésimes historiques de la Maison Heidsieck & C° Monopole.

Les Constructeurs du Bois

Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Le chiffre d'affaires de SFIC Belgique est estimé à environ 75 millions d'euros en 2025. Ce projet pourra être finalisé d'ici fin 2025 après la procédure usuelle d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.

TotalEnergies

TotalEnergies a conclu un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à la société CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk. Dans le cadre de cet accord, sa filiale TotalEnergies E&P Denmark détiendra désormais une participation de 45 % dans le projet Bifrost en tant qu'opérateur, aux côtés de CarbonVault (35 %) et de Nordsøfonden (20 %).

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.