CAC 40
8 028,66
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan, Kaufman et Broad, Saint-Gobain, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 02/10/2025 à 08:59

(AOF) - Argan

Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d'euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d'euros .

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Optegra auprès de MidEuropa. " Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée ", rappelle le groupe français. Elle opère un " réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas ". EssilorLuxottica souligne que cette plateforme d'ophtalmologie est " très complémentaire avec son portefeuille med-tech.

Eurazeo

Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct, spécialiste français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie, à Inspired Pet Nutrition, la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP. La transaction génère un retour brut de 2,1 fois " cash-on-cash " sur l'investissement initial de la société française, avec environ 138 millions d'euros revenant au bilan d'Eurazeo, au-dessus de sa valeur comptable.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lanson-BCC

Le conseil d'administration de Vranken-Pommery Monopole a décidé, à l'unanimité, de retenir l'offre de rachat de la société Heidsieck & C° Monopole, de Lanson-BCC. Le prix s'élève à 50 millions d'euros. La reprise de l'activité Heidsieck & C° Monopole par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026. La transaction portera également, pour un montant complémentaire, sur l'œnothèque de la marque couvrant les grands millésimes historiques de la Maison Heidsieck & C° Monopole.

Les Constructeurs du Bois

Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Le chiffre d'affaires de SFIC Belgique est estimé à environ 75 millions d'euros en 2025. Ce projet pourra être finalisé d'ici fin 2025 après la procédure usuelle d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.

TotalEnergies

TotalEnergies a conclu un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à la société CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk. Dans le cadre de cet accord, sa filiale TotalEnergies E&P Denmark détiendra désormais une participation de 45 % dans le projet Bifrost en tant qu'opérateur, aux côtés de CarbonVault (35 %) et de Nordsøfonden (20 %).

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ARGAN
64,1000 EUR Euronext Paris +0,79%
ESSILORLUXOTTICA
276,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
EURAZEO
57,9500 EUR Euronext Paris +2,02%
KAUFMAN ET BROAD
29,8000 EUR Euronext Paris +1,02%
LANSON-BCC
34,500 EUR Euronext Paris -1,15%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
3,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0860 EUR Euronext Paris +7,50%
SAINT-GOBAIN
92,9200 EUR Euronext Paris +0,06%
TOTALENERGIES
51,3900 EUR Euronext Paris -0,39%
WINFARM
3,6400 EUR Euronext Paris +1,68%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 08:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

