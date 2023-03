Argan: intégration à l'indice EPRA Europe information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 07:53

(CercleFinance.com) - Argan a reçu la confirmation de son intégration à l'indice EPRA Europe (FTSE EPRA NAREIT EUROPE) à compter du lundi 20 mars 2023.



Lancé en mai 2000, l'indice EPRA est composé des valeurs foncières les plus performantes et représentatives du secteur de l'immobilier coté en Europe.



Avec environ 500 titres, l'indice global représente plus de 3 000 milliards d'euros de biens immobiliers de premier ordre dans le monde.



Un important travail a été mené en interne pour valider les 6 critères permettant d'intégrer l'indice : être coté sur Euronext, avoir plus de 80 % de ses revenus provenant de loyers (100 % pour Argan), disposer d'une capitalisation supérieure à 270 ME (1.855 ME au 10/03/2023), mettre à disposition ses comptes en anglais, disposer d'un flottant avec des droits de vote > à 5 % et présenter une liquidité suffisante.