Argan: inauguration d'un site logistique en Isère

(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir inauguré le nouveau site logistique de BUT à Janneyrias (Isère), à proximité immédiate de la Rocade Est lyonnaise et de l'Aéroport Lyon-Saint Exupéry, renforçant ainsi son implantation sur cette localisation attractive.



Ce nouveau bâtiment de 38.000 m² est exploité par BUT dans le cadre d'un bail long terme de 9,5 années fermes. Il a été développé sur la parcelle voisine de celle occupée par un premier site logistique opéré, depuis 2015, par l'enseigne spécialiste de l'ameublement.



Ce regroupement des activités logistiques, auparavant dispatchées entre Pusignan et Mions (Rhône), à une vingtaine de kilomètres, permettra des synergies au niveau du transport et d'importantes économies d'émissions de CO2.





