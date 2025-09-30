 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 911,50
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan, Icape : l'agenda société France du jour-
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:17

(AOF) - Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ARGAN
63,7000 EUR Euronext Paris -1,24%
ICAPE HOLDING
6,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
STIF
72,2000 EUR Euronext Paris +2,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

A lire aussi

  • Sanofi se dit de son côté "assuré d'avoir respecté les règles et réglementations concernées" ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le groupe pharmaceutique Sanofi de nouveau ciblé pour entrave à la concurrence
    information fournie par AFP 30.09.2025 19:05 

    Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ... Lire la suite

  • L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, lors d'une rencontre avec des dirigeants de diverses confessions religieuses dans l'une de ses résidences à Goma, le 29 mai 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: Joseph Kabila, l'ex-président devenu paria
    information fournie par AFP 30.09.2025 18:49 

    Ex-président, il est désormais sous le coup d'une condamnation à mort: Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais considéré comme un paria dans le pays qu'il a quitté en 2023 mais où il est récemment réapparu, venant inquiéter Kinshasa. Fils ... Lire la suite

  • L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, lors d'une rencontre avec des dirigeants de diverses confessions religieuses dans l'une de ses résidences à Goma, le 29 mai 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort pour "trahison"
    information fournie par AFP 30.09.2025 18:48 

    L'ex-président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi au terme d'un procès par contumace pour "trahison" et "crimes de guerre", devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis deux ans. Une récente ... Lire la suite

  • Le logo de Pfizer
    États-Unis: Trump annonce un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments
    information fournie par Reuters 30.09.2025 18:40 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ... Lire la suite

