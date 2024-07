Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: hausse de 8% des revenus locatifs au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir enregistré une hausse de 8% de ses revenus locatifs au premier semestre 2024, à 98,1 millions d'euros, grâce à la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier et à l'effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024.



Au total, la foncière d'immobilier logistique a engagé près de 180 millions d'euros de développements pour 170.000 m² en 2024, avec un rendement moyen approchant 7%. Elle prévoit aussi pour environ 78 millions d'euros de cessions sur l'exercice en cours.



Tenant compte des réalisations du premier semestre, et d'un calendrier de livraisons et d'arbitrages conforme aux anticipations, Argan confirme son objectif de revenus locatifs de 197 millions d'euros pour l'année 2024, en progression de 7%.





