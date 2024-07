Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: hausse de 7% du RNR part du groupe semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan dévoile un résultat net récurrent (RNR) part du groupe en hausse de 7% à 67 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année, pour des revenus locatifs en croissance de 8% à 98 millions.



La société souligne que cette performance, 'dans un contexte qui reste incertain', se double d'une 'réduction significative et volontariste' de son endettement avec une LTV EPRA en baisse de quatre points sur six mois à 46%.



Argan confirme ses objectifs annuels 2024, à savoir un RNR part du groupe de 135 millions d'euros et des revenus locatifs de 197 millions, en croissance de 7% dans les deux cas, ainsi qu'un dividende par action de 3,30 euros, en hausse de 5%.





Valeurs associées ARGAN 75,80 EUR Euronext Paris -1,56%