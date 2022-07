Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: hausse de 7% des revenus locatifs au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Argan affiche au titre du premier semestre 2022, des revenus locatifs en hausse de 7% à 81,7 millions d'euros, essentiellement grâce à l'effet année pleine des loyers générés par les développements en 2021 ainsi que les loyers des livraisons du semestre écoulé.



Au cours de cette période, la foncière a réalisé trois nouvelles opérations pour un total de 27.000 m² et un taux de rendement moyen supérieur à 6,5%. Au 30 juin, son patrimoine locatif s'établit à 3,3 millions de m² et son taux d'occupation se maintient à 99%.



Compte tenu du bon déroulement du planning de développement et de relocations plus rapides qu'attendues, Argan réhausse son objectif de 163 millions d'euros de revenus locatifs à 'supérieur à 163 millions de revenus locatifs'.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.80%