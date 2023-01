Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: hausse de 6% du RNR en 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 08:45









(CercleFinance.com) - Argan publie au titre de l'année 2022 un résultat net récurrent (RNR) part de groupe en hausse de 6%, à 118,9 millions d'euros (soit 5,2 euros par action), représentant 72% des revenus locatifs, qui ont aussi connu une progression de 6%, à 166 millions.



Affichant un ANR EPRA de continuation de 92,9 euros par action au 31 décembre (+1% sur un an), la foncière d'immobilier logistique propose un dividende en hausse de 15% à trois euros par action pour 2022, niveau qu'elle souhaite au moins maintenir pour 2023.



Argan estime que la croissance de ses revenus locatifs sera forte en 2023 avec une progression de 10% à 182 millions d'euros, mais qu'elle sera modérée par la suite, anticipant ainsi une croissance annuelle de 2%.





