Argan: hausse de 6% des revenus locatifs au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Argan affiche des revenus locatifs de 48,1 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 6% en comparaison annuelle, grâce à la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier complétée par l'effet année pleine des livraisons de 2023.



'En 2024, la très forte dynamique commerciale d'Argan se poursuit avec un volume de développements sécurisés de près de 180 millions d'euros pour 170.000 m² au total, avec un rendement moyen approchant 7%', affirme la foncière d'immobilier logistique.



'La rentabilité élevée des projets dont la livraison est programmée en 2024 reflète la capacité à poursuivre sa dynamique de croissance rentable, portée par un portefeuille d'entrepôts labellisés Aut0nom sur des emplacements recherchés', poursuit-elle.





