Argan: hausse de +10% des revenus locatifs sur 2021 • 03/01/2022

(CercleFinance.com) - Argan enregistre des revenus locatifs de 39,8 ME au 4ème trimestre, en croissance de +9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Sur l'exercice 2021, les revenus locatifs s'établissent ainsi à 156,8 ME, en augmentation de +10 % par rapport à l'exercice 2020 (142,4 ME), dépassant ainsi l'objectif initial de 154 ME.



En 2021, Argan a investi 240 ME, représentant plus de 325.000 m² et générant, au taux de rendement de 5,65%, 13,5 ME de revenus locatifs.



Au 31 décembre 2021, le patrimoine construit représente 3 265 000 m². Sa valorisation progresse ainsi de +24 %, passant de 3 012 ME fin 2020 à 3 745 ME hors droits (3 934 ME droits compris).