Argan : hausse de 10% des revenus locatifs au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Au 1er trimestre 2021, Argan a enregistré des revenus locatifs de 38,2 ME, en croissance de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent, a annoncé la foncière. 'Cette forte croissance est le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2020 ainsi que de la livraison d'un nouveau développement', analyse l'entreprise. Le premier trimestre a été marqué par la signature de sept baux pour une surface totale de 80 000 m2 à livrer en 2022 ainsi que par la livraison d'une plateforme logistique de 14 200 m2 à Gondreville (54).

